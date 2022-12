Calciomercato Inter – Hakimi come Lukaku? Per ora è fantasia, ma …

Achraf Hakimi, ceduto dall'Inter al PSG nell'estate 2021, lancia messaggi al club nerazzurro. Ma può veramente tornare a Milano? Il punto

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento sulla situazione di Achraf Hakimi, che l'Inter, nell'estate 2021 di calciomercato, aveva ceduto al PSG per 68 milioni di euro. Questo perché Hakimi, dopo il successo del suo Marocco ai calci di rigore negli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar contro la Spagna, in una diretta 'Instagram' del compagno di Nazionale, Walid Cheddira, attaccante del Bari, ha urlato 'Forza Inter per sempre'.

Il quotidiano romano, dunque, ha evidenziato come i colori dell'Inter siano rimasti nel cuore di Hakimi e visto quanto successo appena qualche mese con Romelu Lukaku, tornato in prestito ai nerazzurri dopo un anno pessimo trascorso al Chelsea, secondo i colleghi del 'CorSport' Hakimi avrebbe cominciato a covare la speranza di fare lo stesso percorso del suo ex compagno di squadra a Milano. Lo avrebbe confessato anche a qualche giocatore interista, Lautaro Martínez su tutti.

Calciomercato Inter: e se tornasse Hakimi? — E lo avrebbe ribadito pure ad alcuni amici in comune con lo stesso 'Toro'. Il 'Corriere dello Sport' ha evidenziato come Hakimi si trovi bene al PSG, sia titolare con Christophe Galtier e lo era anche l'anno passato con Mauricio Pochettino. Mentre, però, lo spogliatoio del PSG è burrascoso (Hakimi si sarebbe legato solo a Kylian Mbappé), in quello dell'Inter - a detta del laterale marocchino - ci sarebbe maggiore armonia e unità.

Vedendo, dunque, quanto fatto da Lukaku, anche Hakimi starebbe accarezzando l'idea di tornare all'Inter. Soprattutto nel caso in cui, la prossima estate, l'Inter cedesse Denzel Dumfries (che lo aveva sostituito arrivando dal PSV Eindhoven) in Premier League. Incastro semplice? Tutt'altro. Difficile, infatti, immaginare un PSG che ceda Hakimi così a cuor leggero. Il valore del numero 2 nord-africano, rispetto a quello che aveva Lukaku dodici mesi fa, è in crescita, non in picchiata. E l'Inter potrebbe permettersi di riprenderlo solo in prestito con i costi contenuti.

Operazione oggi impossibile: fantasia più che realtà — Ad oggi, dunque, l'operazione Hakimi-Inter è fantasia, o fanta-mercato, come dir si voglia. Ma se lui lavorasse ai fianchi del PSG, i nerazzurri si farebbero trovare pronti.