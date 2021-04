Calciomercato Inter – Hakimi, l’Arsenal prepara l’assalto: le ultime / News

Le ultime sul calciomercato dell'Inter. Achraf Hakimi, esterno d'attacco nerazzurro, è finito nel mirino dell'Arsenal. Le ultime

Non è un mistero che Achraf Hakimi sia uno dei migliori esterni destri in circolazione. L'Inter è stata brava ad anticipare la concorrenza dei top club europei, ma di certo non può dormire sonni tranquilli. Il marocchino infatti, secondo quanto riferito da 'AS', sarebbe finito nel mirino dell'Arsenal. I 'Gunners' dovranno sostituire Hector Bellerin, che lascerà il club inglese a fine stagione. I nerazzurri, che hanno pagato il giocatore 40 milioni di euro, ne vorrebbero almeno 50. Occhio però anche al Real Madrid, che conserva un diritto di prelazione in caso di cessione. Le 'merengues' avranno voglia di riportare a casa il suo ex giocatore? Intanto Juric ammette l'interesse da parte del Milan per un suo giocatore.