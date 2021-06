Calciomercato Inter – Hakimi al PSG, è fatta: domani le visite mediche

Le ultime news sul calciomercato dell'Inter: Achraf Hakimi diventerà ufficialmente nei prossimi giorni un nuovo calciatore del PSG

Achraf Hakimi, un colpo in uscita dell'Inter in questo calciomercato estivo. Il laterale destro marocchino, classe 1998, autore di 7 gol e 11 assist in 45 gare tra Serie A, Champions League e Coppa Italia nell'ultima stagione, diventerà ufficialmente nuovo calciatore del PSG nei prossimi giorni.