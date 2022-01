Calciomercato Inter – Fatta per Gosens: domani visite mediche e firma

Le ultime news di calciomercato sull'Inter: Robin Gosens lascia l'Atalanta per trasferirsi alla corte di Simone Inzaghi. Cifre e dettagli

Entro domani Robin Gosens sarà ufficialmente un nuovo acquisto dell' Inter in questo calciomercato invernale. Esordisce così 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola nell'approfondimento sull'operazione che vedrà l'esterno sinistro tedesco, classe 1994 , lasciare l' Atalanta nelle prossime ore per accasarsi alla corte di Simone Inzaghi .

Appena saranno limati i dettagli, il Nazionale tedesco arriverà a Milano: per la 'rosea' è atteso in città entro domani per le visite mediche con i nerazzurri meneghini e per la firma sul nuovo contratto. Trattativa lampo, ideata e quasi conclusa nel giro di 24 ore, battendo anche la concorrenza del Newcastle United in Premier League.