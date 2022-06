Calciomercato Inter, la Fiorentina pensa a Dzeko: i dettagli

La Fiorentina starebbe pensando anche a Edin Dzeko per l'attacco. Il bosniaco sarebbe il sogno viola per questa sessione di calciomercato

Pazza idea Dzeko per la Fiorentina. L'attacco viola ha bisogno di un rinforzo dopo la lacuna lasciata dalla partenza di Dusan Vlahovic a gennaio. I due sostituti, Piatek e Arthur Cabral, non hanno convinto a pieno. Il primo non dovrebbe essere riscattato, mentre il secondo, visto anche l'investimento importante, rimarrà in viola. Ma serve una punta di esperienza ed in grado di garantire un buon numero di gol.