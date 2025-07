Calciomercato Inter, un’altra squadra turca sull’ex Milan Calhanoglu

Ecco le parole dell'esperto di mercato Schira: "Il Fenerbahçe ha mostrato interesse per Hakan Calhanoglu. L'Inter chiede ancora 25-30 milioni di euro per cedere il centrocampista e ha già rifiutato l'offerta del #Galatasaray (circa 10 milioni di euro) due settimane fa".

Animi tesi in casa Inter

Il centrocampista turco sembra in rottura - nonostante le smentite - con la società nerazzurra, come dimostra un duro messaggio pubblicato qualche settimana fa su Instagram, in cui rispondeva alle accuse pubbliche del capitano Lautaro Martinez e del Presidente Giuseppe Marotta dopo l’eliminazione al Mondiale per Club contro il Fluminense di Thiago Silva.