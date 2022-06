Mercato Inter – Fatta per Asllani, l’agente: “Milan? Meglio di qui…”

Kristjan Asllani, centrocampista dell'Empoli, è ad un passo dall'Inter. Accordo trovato tra le parti, come confermato dall'agente

Kristjan Asllani, centrocampista dell'Empoli, è ad un passo dall'Inter. Accordo trovato tra le parti, come confermato dall'agente. L'albanese è stata una delle rivelazioni della scorsa Serie A. L'affare dovrebbe andare in porto per una cifra di 14 milioni di euro più 2 di bonus e il prestito di Martin Satriano, lo scorso anno al Brest.