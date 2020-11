Calciomercato Inter – Eriksen, rottura totale: ecco la soluzione / News

Calciomercato Inter, la situazione di Eriksen

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Ennesima panchina per Christian Eriksen nel corso di Inter-Real Madrid. A stupire, però, non è tanto il non aver giocato dal primo minuto, situazione ormai ricorrente, bensì la ‘punizione’ di Antonio Conte. A risultato ormai compromesso, infatti, l’allenatore nerazzurro ha fatto entrare il trequartista al minuto 86′, quasi a volerlo umiliare. Una mossa che ha ormai scritto i titoli di coda dell’avventura del norvegese con l’Inter. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, le due parti troveranno una soluzione nel mercato di gennaio. All’orizzonte un possibile scambio con l’Arsenal con Granit Xhaka o con il Psg con Leandro Paredes. Wanda Nara spinge Icardi al Milan: ecco le ultime >>>