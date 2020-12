Calciomercato Inter – Eriksen può anche rimanere: le ultime

CALCIOMERCATO INTER – Dopo un avvio di stagione molto difficile, adesso l’Inter sembra stia ritrovando il sereno e adesso cerca continuità. Antonio Conte lavora in questo senso, ma il mercato di gennaio si avvicina di già ed è dunque tempo di pensare anche a quello. Anche perché può essere seriamente un’occasione per dare la svolta che serve per tornare competitivi e dunque puntare a vincere. Occhio però anche ai momenti in uscita.

In prima linea da questo punto di vista c’è Christian Eriksen, danese acquistato proprio un anno fa, ma che non ha mai trovato il feeling giusto con Conte, che lo utilizza pochissimo e non trova la giusta collocazione tattica per lui. Classe 1992, viene valutato 50 milioni e sembra ormai certo dell’addio. Eppure, Steven Zhang potrebbe mescolare le carte in tavola.

Difficile infatti trovare qualche club disposto a pagare una cifra così importante per un giocatore che viene utilizzato pochissimo dal proprio club. L’Inter però è ben consapevole del valore di Eriksen e non ha intenzione di lasciarlo andare a prezzo di saldo. Di conseguenza potrebbe esserci un prestito. Ciò significa che Eriksen cambierà aria, ma in futuro potrebbe anche tornare alla casa madre.

