Calciomercato Inter – Ecco il piano dei nerazzurri per Raspadori

L'Inter ha messo nel mirino Giacomo Raspadori e in questa sessione di calciomercato proverà a assicurarsi il giovane attaccante del Sassuolo.

Riccardo Varotto

L'Inter ha messo gli occhi su Giacomo Raspadori e in questa sessione di calciomercato proverà a trattare con il Sassuolo per ottenere il giocatore. In realtà, i nerazzurri non hanno l'esigenza di acquistarlo ora: finche Lautaro Martínez resterà nerazzurro, sarà difficile acquistare altri attaccanti di valore.

Il prezzo di Raspadori è di circa 20 milioni, ma la cifra è inevitabilmente destinata a salire: l'attaccante ha segnato 6 reti durante l'ultima stagione di Serie A e ha pure guadagnato la convocazione di RobertoMancini per gli Europei. Per questo motivo, l'obiettivo dei nerazzurri è quello di bloccare ora il giocatore e di portarsi avanti in vista di un futuro non così lontano.

Il Sassuolo è, per tradizione, una squadra che punta molto sui giovani. Per questo motivo, l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, fa sapere che l'Inter potrebbe pensare di inserire diverse contropartite nell'affare. I nomi più gettonati sembrano essere quelli di Alessandro Pirola - difensore in prestito al Monza durante l'ultima stagione - e di Sebastiano Esposito, promosso in Serie A con la maglia del Venezia.

Ma ci sono anche altri giocatori della Primavera che potrebbero rientrare nell'affare: parliamo di Martin Sairiano e Cesar Casadei. Il Milan prova a prendere Isco: le ultime news >>>