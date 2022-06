Calciomercato Inter – Dybala ad un passo e si segue Senesi: i dettagli

L'Inter è molto attiva sul calciomercato: i nerazzurri puntano a definire a breve l'accordo con Paulo Dybala e seguono Marcos Senesi

Carmelo Barillà

L'Inter è molto attiva in questa sessione di calciomercato: i nerazzurri puntano a definire a breve l'accordo con Paulo Dybala. A riferire della vicinanza delle due parti è 'La Gazzetta dello Sport', che spiega come in settimana è previsto un nuovo incontro tra l'entourage del calciatore e i dirigenti dell'Inter.

La trattativa è ormai definita, il prossimo colloquio servirà per sistemare i dettagli in attesa dell'uscita di Alexis Sanchez. "È un meeting che serve a rinforzare una promessa, ad aggiornare la tempistica, a sminare possibili inserimenti. Una tappa verso la chiusura dell’affare, che vede l’Inter ben piazzata ormai da mesi: l’argentino è il colpo scelto per ridare subito l’assalto al campionato sfuggito sul più bello", scrive la 'rosea'.

Contratto da quattro anni a sei milioni netti a stagione, più bonus. L’Inter e Dybala sono promessi sposi. Ma i nerazzurri non si fermeranno qui. Dopo la delusione per la mancata conquista dello scudetto, la proprietà vuole rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi per la prossima stagione.

Il 'Corriere dello Sport' spiega che una candidatura che viene tenuta in considerazione è quella di Marcos Senesi del Feyenoord. L'italo-argentino è da tempo nei radar della Roma, ma l'Inter si è inserita nelle ultime settimane. Gli olandesi valutano il difensore centrale circa 12 milioni. Viva anche la pista che porta ad Acerbi della Lazio. Inzaghi lo conosce benissimo e potrebbe spingere per il suo pupillo, in attesa di conoscere il futuro di Bastoni.

Infine, stando a 'La Gazzetta dello Sport', il Chelsea avrebbe proposto all'Inter Ruben Loftus-Cheek, centrocampista con caratteristiche offensive. Il cartellino dell'inglese viene valutato 20 milioni di euro. Qualora però, i 'Blues' aprissero al prestito, i nerazzurri farebbero più di un pensiero sul giocatore.