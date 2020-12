Calciomercato Inter – Doppio colpo dall’Udinese e beffa alla Juventus

CALCIOMERCATO INTER – Per ora testa al campo, con la tredicesima giornata alle porte e con una classifica da provare a scalare dopo un inizio difficile. L’Inter però pensa come sempre già al mercato di gennaio e Giuseppe Marotta sta già pensando a un possibile doppio colpo che befferebbe la Juventus, storica rivale ed squadra sua e di Antonio Conte. Ecco di chi si tratta.

Entrambi arriverebbero dall’Udinese e sono i due argentini classe 1994 Juan Musso e Rodrigo De Paul. Difficile portare in nerazzurro entrambi già a gennaio, ma un tentativo sarà fatto, soprattutto per quanto riguarda il fantasista. L’Udinese proverà a resistere, anche se l’Inter sembra pronta a fare un’offerta da 50 milioni per entrambi. Possibile anche l’inserimento di contropartite e l’utilizzo di formule come il prestito con diritto di riscatto o simili.

MILAN, PRENDE QUOTA SCAMACCA: LE ULTIME >>>