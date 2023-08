Calciomercato Inter – Di Marzio: “Pavard oggi a Milano, domani visite”

Benjamin Pavard diventerà un difensore dell'Inter in questo calciomercato. Via libera del Bayern al trasferimento del francese in nerazzurro

Benjamin Pavard, classe 1996, sarà un nuovo difensore dell'Inter in questi giorni di calciomercato estivo. Via libera del Bayern Monaco, infatti, per il trasferimento del francese ai nerazzurri di Simone Inzaghi. Rispettata la 'deadline' odierna, prevista per le ore 15:00, chiesta dalla società di Viale della Liberazione al club tedesco.