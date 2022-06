Calciomercato Inter – Di Marzio: “Bellanova per sostituire Perisic”

Dopo l'ufficialità della firma di Ivan Perisic con il Tottenham di Antonio Conte, l'Inter cerca rinforzi sugli esterni. Il nome di Raoul Bellanova del Cagliari è in pole

Ma Bellanova potrebbe lasciare il Cagliari, retrocesso in Serie B, per l'Inter. I nerazzurri già a gennaio avevano anticipato i tempi acquistando Gosens dall'Atalanta, in previsione di un addio di Ivan Perisic. Ma il tedesco è reduce da un grave infortunio e solo nel finale di stagione si è visto in campo con continuità.