Calciomercato Inter – Di Marzio: “Fatta per Acerbi: tutti i dettagli”

Francesco Acerbi si trasferirà dalla Lazio all'Inter in queste ore di calciomercato. Accordo trovato per la felicità di Simone Inzaghi

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio sul proprio sito web ufficiale, l'ex rossonero Francesco Acerbi, di recente accostato anche al Milan, lascia la Lazio in quest'ultimo giorno di calciomercato estivo per trasferirsi a Milano, ma per indossare la maglia dell'Inter.