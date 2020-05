Calciomercato Inter – Dalla Francia: PSG vicino al riscatto di Icardi

CALCIOMERCATO INTER – Secondo quanto riferito da ‘L’Équipe‘, il PSG e l’Inter sarebbero ad un passo dall’accordo per il trasferimento definitivo di Mauro Icardi dai nerazzurri ai parigini.

Icardi, classe 1993, ha disputato in prestito al PSG l’ultima stagione: con 20 gol in 31 gare ha convinto la dirigenza del club francese ad esercitare il diritto di riscatto. Rispetto, però, ai 70 milioni di euro inizialmente pattuiti tra le società, ora si starebbe ragionando sulla base dei 60 milioni di euro.

L’argentino Icardi, dunque, dovrebbe restare a giocare in Francia nella prossima stagione: per 55 milioni di euro più 5 di bonus, totale 60, dirà definitivamente addio all’Inter, squadra con cui ha segnato 124 reti in 219 gare in sei stagioni tra il 2013 e il 2019.

Con i proventi della cessione di Icardi, poi, l'Inter potrebbe andare su Timo Werner del RB Lipsia.