Calciomercato Inter – Crisi nerazzurra: Il Real Madrid rivuole Hakimi | News

Ultime Notizie Calciomercato Inter: il Real Madrid vuole Hakimi

CALCIOMERCATO INTER NEWS – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla vicenda relativa a Hakimi. L’esterno offensivo potrebbe tornare clamorosamente al Real Madrid.

Il motivo? Il mancato pagamento della prima rata (10 milioni di euro), scaduta a dicembre. L’Inter aveva fatto sapere di aver ottenuto dagli spagnoli un accordo per prorogare la scadenza al 30 marzo prossimo, ma in realtà le cose starebbero in maniera diversa. Effettivamente l’intesa tra i due club è stata raggiunta attraverso una lettera controfirmata, ma quest’ultima doveva essere corredata con una serie di garanzie che al momento non ci sono.

L'Inter ritiene di aver agito correttamente, segnalando per tempo le difficolta economiche, ma il Real Madrid sta pensando di riprendersi Hakimi. Questa potrebbe essere anche una mossa da parte degli spagnoli per costringere i nerazzurri a pagare il prima possibile, ma a questo punto tutto può succedere. Conte spera di non perdere uno dei giocatori più forti attualmente a disposizione in rosa.