Calciomercato Inter – Conte si lamenta: a gennaio arriva un centrocampista

CALCIOMERCATO INTER – I risultati sul campo tornano a sorridere all’Inter, che ha tenuto aperto il discorso qualificazione in Champions League e ha schiantato il Sassuolo in campionato. Antonio Conte è sempre molto duro e concentrato, ma non solo con i propri giocatori, bensì anche con la dirigenza. Così succede che il tecnico pugliese non sia contento dei giocatori a disposizione, non li utilizzi e se ne lamenti con i dirigenti, chiedendo rinforzi dal mercato, già a gennaio.

Il reparto sotto accusa è il centrocampo, dove secondo Conte l’Inter non ha le giuste soluzioni. Radja Nainggolan è un fantasma e dunque il belga classe 1988 dovrebbe essere ceduto se dovesse arrivare un’offerta da almeno 10 milioni; su Christian Eriksen è superflueo aggiungere altro: il danese classe 1992 non è visto da Conte e l’Inter per 50 milioni lo lascerà andare; c’è poi Matias Vecino, che però non è mai stato preso in considerazione: l’uruguaiano classe 1991 dovrebbe partire per almeno 16 milioni. Infine Stefano Sensi, classe 1995, è costantemente infortunato. Ecco che dunque le soluzioni per Conte sono solo quattro. Ecco perché un acquisto secondo l’allenatore è fondamentale.

