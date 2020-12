Calciomercato Inter – Clamoroso scambio con il Cagliari

CALCIOMERCATO INTER – Si sono affrontate domenica e il Cagliari ha spaventato non poco l’Inter di Antonio Conte, che dalla formazione sarda potrebbe clamorosamente andare a pescare nel corso del mercato. Evidentemente, l’ottima prestazione contro i nerazzurri non è passata inosservata. Così, approfittando del fatto che il Cagliari continua a sognare Radja Nainggolan, il club nerazzurro è pronto a proporre uno scambio.

L’obiettivo dell’Inter è infatti Alessio Cragno, autore di una super partita domenica. Così, già a gennaio, il portiere classe 1994 potrebbe rientrare nei discorsi di mercato qualora i rossoblù tornassero a chiedere il belga classe 1988. Cragno potrebbe infatti rappresentare l’ideale per il dopo Samir Handanovic, che essendo classe 1984 è sempre più vicino all’addio. Così, visto l’ormai scontato addio di Nainggolan, l’Inter proverà a ottenere il massimo.

Ovviamente la valutazione dei due cartellini non potrebbe essere la stessa. L’Inter però può provare a inserire Cragno nella trattativa, anche se non sarà comunque semplice arrivarci. L’Inter dovrebbe aggiungere almeno 10 milioni per ottenere Cragno, ma inoltre c’è da sciogliere il nodo legato allo stipendio di Nainggolan, troppo alto per il Cagliari. L’Inter, però, sarebbe pronta a lasciare in prestito fino a fine stagione Cragno in Sardegna.

Insomma, se Nainggolan decidesse di sacrificarsi e tagliare il proprio stipendio, allora l’operazione potrebbe anche concretizzarsi, altrimenti resterà un semplice sogno di mercato nerazzurro.

