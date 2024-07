Inter, Calhanoglu: “Andarmene non è mai stata una possibilità”. Il motivo

I 'rumors' parlavano di un Calhanoglu intenzionato a voler tornare in Bundesliga, dove aveva già giocato con Amburgo e Bayer Leverkusen. Poi, però, il numero 20 dell'Inter, in un post pubblicato sui propri canali social ufficiali, aveva già sgomberato il campo da qualsivoglia voce, dichiarando di voler proseguire la sua esperienza in Italia.

E lo ha fatto anche ieri sera, dopo la vittoria per 2-1 della Turchia contro l'Austria (partita in cui non ha giocato a causa di una squalifica), che ha consentito alla Nazionale del Commissario Tecnico Italiano, Vinceno Montella, di approdare ai quarti di finale di Euro2024.

"Io e famiglia a nostro agio. A Milano ho costruito tutto" — "Resto all'Inter semplicemente perché sono felice lì. Io e la mia famiglia ci sentiamo a nostro agio, i miei figli vanno a scuola a Milano e ho costruito tutto lì. Ecco perché non è mai stata una possibilità per me andarmene", le parole di Calhanoglu a 'Sky Sport Deutschland'.