Calciomercato Inter – Serve un attaccante: ipotesi Caicedo e Salcedo

L'Inter, in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, dovrà prendere una punta. Piace Felipe Caicedo, ma può tornare Eddie Salcedo

L' Inter , in questi ultimi giorni del calciomercato invernale, potrebbe prendere un altro attaccante. Lo ha richiesto Simone Inzaghi al club visto che i muscoli di Joaquín 'Tucu' Correa hanno ceduto, ancora una volta. Chiaramente, i nerazzurri pensano ad una soluzione 'tampone' e non ad un grande esborso economico.

Secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, è possibile che l'Inter vada su Felipe Caicedo , classe 1988 , in rotta con il Genoa . È un vecchio pupillo di Inzaghi, che lo ha allenato per qualche stagione nella Lazio . Oppure, alternativa ancora più 'low cost', l'Inter potrebbe riportare a casa Eddie Salcedo , attualmente in prestito allo Spezia .

In Liguria, però, alla corte dell'ex interista Thiago Motta non gioca e, pertanto, panchina per panchina, potrebbe tornare a Milano per fare la quinta punta nell'organico nerazzurro. Milan, un top player azzurro a zero in estate? Le ultime news di mercato >>>