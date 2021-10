Calciomercato Inter – Brozovic verso il rinnovo. Ma c’è il Newcastle

Le ultime news di calciomercato sull'Inter: Marcelo Brozovic può presto rinnovare con i nerazzurri. Ma le Magpies potrebbero offrirgli molto

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato dell' Inter , si è soffermato sulla situazione di Marcelo Brozovic . Il centrocampista croato, in scadenza di contratto il 30 giugno 2022 , dovrebbe, infatti, firmare un nuovo accordo con il club di Viale della Liberazione.

Nella Milano nerazzurra, infatti, Brozovic ha trovato la sua dimensione, si trova bene e vorrebbe restare. Per questo, ha riferito il quotidiano torinese, c'è ottimismo come l'incontro in programma giovedì tra il giocatore, il padre ed agente di Brozovic, nonché i legali della famiglia e i dirigenti dell'Inter, parta dalla volontà di proseguire il percorso insieme.

La priorità del numero 77 è il nuovo contratto con l'Inter. Per fare in modo che arrivi la tanto sospirata firma, però, i nerazzurri dovranno offrirgli oltre 6 milioni di euro netti a stagione. Brozovic, infatti, non ha intenzione di guadagnare meno dell'ultimo arrivato, Hakan Calhanoglu.