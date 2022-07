Calciomercato Inter, rischio beffa anche per Bremer: sorpasso Juventus

La Juventus è pronta al sorpasso sull’Inter per Bremer. Dopo Paulo Dybala, finito alla Roma, il rischio di un'altra beffa per i nerazzurri

La Juventus è pronta a scavalcare l’Inter per arrivare a Gleison Bremer. Dopo Paulo Dybala, finito alla Roma, il rischio di un'altra beffa per i nerazzurri. Il sorpasso bianconero, secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio sul suo profilo Twitter, si potrebbe verificare dopo la cessione di Matthjs de Ligt al Bayern Monaco, ormai imminente. Il centrale olandese, infatti, è volato in Baviera per siglare il nuovo contratto.