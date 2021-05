Calciomercato Inter – Bisogna vendere: addio a Lautaro Martinez

L'Inter ha dettato la strada da seguire nel prossimo calciomercato: tagliare. Quindi anche cessioni e in partenza c'è Lautaro Martinez.

Stefano Bressi

L'Inter è Campione d'Italia, ma se i tifosi si auguravano di poter fare adesso un calciomercato in grado di rinforzare ulteriormente la squadra per aprire un ciclo, si sbagliavano di grosso. Il calciomercato dell'Inter sarà all'insegno del risparmio e dovrà chiudersi con un bilancio positivo. Ciò significa che dovranno esserci delle cessioni e che se si vorranno anche acquistare dei giocatori, le cessioni dovranno essere anche importanti. Ad ammettere le difficoltà economiche è stato lo stesso Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, che ha detto anche che nei prossimi giorni ci sarà un confronto con i giocatori per parlare delle difficoltà del momento.

Ovviamente l'Inter non vuole neanche smantellare. La priorità è quella di sistemare i conti, ma senza cedere tutti e chiunque. Resta incedibile, per esempio, Romelu Lukaku. Il belga classe 1993 non è un possibile partente. Chi però gli è stato a fianco tutto l'anno ed è stato anche uno degli artefici principali dello Scudetto dell'Inter, invece sì.

Si tratta ovviamente di Lautaro Martinez, attaccante argentino classe 1997. Il Toro ha mercato, anche perché l'ingaggio non è particolarmente alto. Inoltre, è giovane e non ha ancora rinnovato il contratto (comunque in scadenza solo nel 2023), nonostante sembrava ci fosse un riavvicinamento. Ci sono tanti top club che lo seguono e la sua partenza può essere tra quelle meno dolorose e anche quelle più fruttuose in fatto di plusvalenze. Ha un peso a bilancio di soli 10 milioni e una clausola rescissoria da 111 milioni. Ciò significa che l'Inter farebbe circa 101 milioni di plusvalenza. Piace molto al Manchester City, che potrebbe anche soddisfare le richieste nerazzurre. Milan in Champions: ecco le mosse di calciomercato di Maldini.