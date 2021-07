Calciomercato Inter – Ben sei giocatori in uscita! Tutti i nomi | News

Le ultime news sul calciomercato dell'Inter: Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno sfoltire la rosa ed accumulare più soldi possibile

Daniele Triolo

Ceduto Achraf Hakimi al PSG per 71 milioni di euro, il calciomercato in uscita dell'Inter entra ora nella fase più calda. Compito di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo, è quello di sfoltire il più possibile il vasto organico nerazzurro.

La missione dell'Inter, infatti, è quello di cercare di accumulare più soldi possibile per risanare le finanze. Auspicando, al contempo, di non essere costretta a sacrificare un altro pezzo pregiato dopo il marocchino. Secondo 'calciomercato.com', sono ben sei i calciatori in uscita da Appiano Gentile con questo scopo.

Marotta e Ausilio stanno concludendo la cessione del terzino sinistro brasiliano Dalbert, classe 1997, ai turchi del Trabzonspor: prestito con obbligo di riscatto per un totale di 7 milioni di euro. E sperano, contestualmente, che si possa sbloccare anche quella del centrocampista portoghese João Mário, classe 1993, al Benfica.

In lista d'uscita, in questo calciomercato estivo dell'Inter, anche Radja Nainggolan, attualmente in ritiro con Simone Inzaghi ma desideroso di tornare al Cagliari e Matías Vecino, ora in vacanza dopo gli impegni in Copa América con il suo Uruguay. I casi più spinosi, però, riguardano due giocatori che, nelle intenzioni dell'Inter, sarebbero stati due colpi da 90.

Si tratta dei cileni Alexis Sánchez ed Arturo Vidal, classe 1988 e 1987, anche loro in ferie dopo aver preso parte alla Copa América con la 'Roja'. Hanno degli ingaggi altissimi dei quali l'Inter vorrebbe volentieri sbarazzarsi. Ma per tutti e due, al momento, non sono pervenute offerte in Viale della Liberazione.

Per l'ex juventino c'è stato soltanto un timido sondaggio da parte del Flamengo che, però, non arriva certo a spese di stipendio così alte come quelle pretese da Vidal.