Calciomercato Inter – Asamoah in partenza: scelto il Fenerbahce

CALCIOMERCATO INTER – Dopo un inizio di stagione da titolare della fascia sinistra, Kwadwo Asamoah è sparito dai radar di Antonio Conte. Il ghanese ha subito diversi infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per tanto tempo. Al suo ritorno l’allenatore nerazzurro lo ha relegato stabilmente in panchina, preferendogli Cristiano Biraghi prima e Ashley Young poi. Una situazione che non può rendere felice il giocatore, dato ormai vicinissimo alla cessione.

Secondo quanto riporta 'Calciomercato.it', Asamoah avrebbe già rifiutato l'Hoffenheim e scelto la sua destinazione: il Fenerbahce. In Turchia, l'ex Juventus potrebbe ritrovare continuità, ma anche il ruolo da mezzala, ormai accantonato da tempo perché adattato ad esterno dai suoi allenatori da svariati anni.