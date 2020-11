Calciomercato Inter – Anche i nerazzurri su De Paul

CALCIOMERCATO INTER – Come spesso è successo ultimamente, l’Inter si prepara a essere protagonista sul mercato di gennaio. I nerazzurri devono fare ancora una volta i conti con i malumori di Antonio Conte e dunque stanno cercando qualcuno disposto ad acquistare Christian Eriksen. Il danese classe 1992 ha ormai il destino segnato ed è lontano dalla Milano nerazzurra. Piace sempre al Milan… I nerazzurri poi però dovranno andare a sostituirlo. La valutazione è di 50 milioni. Coi cugini rossoneri si può ipotizzare lo scambio con Hakan Calhanoglu, due anni più giovane e valutato 30 milioni (quindi con aggiunta di 20 milioni cash al cartellino del turco). Altrimenti serviranno i soldi, con cui poi andare a prendere il sostituto.

Tantissimi i nomi accostati ai nerazzurri in questi giorni, ma il vero obiettivo sembra essere un altro. Si tratta di Rodrigo De Paul, centrocampista argentino classe 1994 dell’Udinese, pronto al salto in una grande squadra, ma che è nel mirino anche di Milan e Juventus. Tutti su De Paul, quindi.

Lo stesso De Paul ha di fatto confermato che la prossima sessione potrebbe essere quella giusta per salutare Udine e trasferirsi. La valutazione è molto alta, ma vista la situazione potrebbe abbassarsi fino a 30 milioni. Una cifra alla portata nerazzurra in caso di cessione di Eriksen e che anzi, addirittura, lascerebbe anche un margine di guadagno. Sarà un gennaio rovente, quindi, per De Paul. Le tre grandi d’Italia sono su di lui.

