Calciomercato Inter – Ag. Lautaro: “Felice in nerazzurro. Chi lo vuole…”

Calciomercato Inter, parla l’agente di Lautaro

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO INTER – Beto Yaqué, agente di Lautaro Martinez, ha parlato del presente e del futuro dell'argentino. Le dichiarazioni ai microfoni di 'Olé': "Oggi sta bene dov'è. Ovviamente sta crescendo e imparando. È un ragazzo con un potenziale enorme, senza limiti, che può diventare un giocatore d'élite. Oggi la verità è che la cosa più importante è che si è abituato al calcio europeo molto rapidamente. È arrivato e ha iniziato a giocare quasi automaticamente. E quando entrava faceva gol. Così la gente ha potuto vedere le sue doti. Per quello che mette in campo ha fatto affezionare a lui la gente e questo è stato un bene perché ha cercato così di continuare a dimostrare quanto vale. Ha altri tre anni di contratto. Chi vuole prenderlo deve accordarsi con l'Inter, ma lì è tranquillo, felice. Gioca e cresce".