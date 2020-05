Calciomercato Inter – Ag. Lautaro: “Barcellona? Ecco come stanno le cose”

CALCIOMERCATO INTER – Beto Yaque, agente dell’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez, ha parlato delle voci sul Barcellona che riguardano il suo assistito. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai microfoni di ‘CittàCeleste’: “Di tutto ciò che i giornali stanno scrivendo e di quello che sto leggendo in giro, non c’è assolutamente nulla di vero. E’ questa la verità”. Intanto ci sono i primi contatti per l’attaccante del Real Madrid, ecco il punto sulla trattativa: continua a leggere >>>

