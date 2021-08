Calciomercato Inter – Addio Lukaku? Chelsea in pressing, prezzo fissato

Le ultime news sul calciomercato dell'Inter: Romelu Lukaku potrebbe far ritorno al Chelsea, dove ha già giocato diverse stagioni fa. Il punto

Daniele Triolo

Romelu Lukaku è al passo d'addio. Il centravanti belga, classe 1993, dovrebbe lasciare l'Inter in questo calciomercato estivo per far ritorno al Chelsea, club in cui ha già militato dal 2011 al 2013 (con parentesi in prestito annuale al WBA), giocando 15 partite senza segnare.

Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, Lukaku è più vicino al trasferimento al Chelsea che alla permanenza all'Inter. I londinesi, infatti, dopo essersi visti sbattere la porta in faccia dal Borussia Dortmund per Erling Braut Haaland, hanno bussato a quella dei nerazzurri per Lukaku.

La prima offerta dei 'Blues' è stata di 105 milioni di euro più il cartellino dell'esterno sinistro spagnolo Marcos Alonso, valutato 15 milioni di euro. Totale 120. L'Inter ha rifiutato, secondo la 'rosea', questa prima proposta. Qualora, però, l'offerta del Chelsea salisse a 130 milioni di euro in contanti, i nerazzurri darebbero il via libera a Lukaku.

Rimettendo, di fatto, la patata bollente in mano al giocatore. Il quale, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbe aperto al suo (nuovo) trasferimento a Londra. Lukaku, che all'Inter percepisce 8,5 milioni di euro, al Chelsea vedrebbe il suo stipendio crescere in maniera esponenziale. Si parla di un ingaggio di 15 milioni di euro netti all'anno, bonus inclusi.

La sensazione è che non si andrà tanto per le lunghe e dunque nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore, la vicenda Lukaku tra Inter e Chelsea prenderà una piega definitiva. Anche perché si vocifera che il rilancio tanto atteso da parte del club di Roman Abramovic stia per arrivare.