Calciomercato Inter – A giugno pronto l’assalto a Marcos Alonso

CALCIOMERCATO INTER – L’arrivo di Ashley Young ha portato un po’ di serenità in più in casa Inter, alle prese con le prestazioni deludenti di Cristiano Biraghi e con gli infortuni di Kwadwo Asamoah. L’arrivo dell’ex capitano del Manchester United, però, potrebbe essere soltanto il prologo per un acquisto top a giugno. In tal senso, secondo quanto riferisce ‘Don Balon’ il club nerazzurro starebbe preparando l’assalto a Marcos Alonso, esterno sinistro ex Fiorentina. Antonio Conte conosce benissimo lo spagnolo dopo l’esperienza al Chelsea e vorrebbe ritornare a lavorare con lui. La richiesta dei ‘Blues’ si aggira sui 30 milioni di euro, una cifra che non spaventa i vertici dell’Inter, intenzionata ad accontentare il proprio allenatore. Intanto per la panchina del Milan Ralf Rangnick avanza sempre di più, continua a leggere >>>

