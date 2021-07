Calciomercato – Ilicic, Milan e Lazio non sono più interessate al giocatore

Le ultime sul calciomercato del Milan. Josip Ilicic, più volte accostato per la trequarti, non sarebbe più un obiettivo rossonero

Nel finale della scorsa stagione il nome di Josip Ilicic è stato spesso accostato al Milan. I sentori dell'addio di Hakan Calhanoglu iniziavano a circolare, per questo i rossoneri si sono informati per lo sloveno, dato in uscita dall'Atalanta. Nel frattempo però molte cose sono cambiate. L'ex Palermo è sempre in uscita dalla Dea ma, secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', il Milan si sarebbe ritirato dalla corsa al giocatore. Stessa sorte per la Lazio, altra squadra che aveva strizzato l'occhio a Ilicic. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: Giroud in arrivo, Pobega incontra la dirigenza