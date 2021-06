Calciomercato – Il PSG avanza per Donnarumma. Ma che grana per Raiola

PSG in pole position per Gianluigi 'Gigio' Donnarumma. Il suo agente, Mino Raiola, corre contro il tempo per piazzare il suo assistito

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola parla del futuro di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, che sembra essere più vicino al PSG rispetto ad altre squadre. Da due settimane, ha sottolineato la 'rosea', un imprevisto ha lasciato in sospeso il portiere della Nazionale Italiana. Cioè da quando il Milan ha rapidamente ingaggiato Mike Maignan dal Lille per sostituirlo. Da quel momento, nessuna porta si è aperta per Donnarumma e per il suo agente, Mino Raiola.

Si rincorrono, infatti, da tempo le voci di un interessamento per lui della Juventus, dello stesso PSG e del Barcellona. Tutte queste squadre, però, dovrebbero eventualmente trovare una sistemazione per i loro attuali portieri titolari per poi tuffarsi nella nuova esperienza con Donnarumma. I giorni passano ed i rischi di cambiare in corsa i valori dell'ex estremo difensore del Milan sono concreti.

Ieri in Francia davano il PSG più convinto degli altri su Donnarumma, nonostante Keylor Navas abbia rinnovato da poco. Leonardo, dirigente del club transalpino, conosce infatti bene Gigio e Raiola al 'Parco dei Principi' è di casa. Basterà, però, questo per sbrogliare la matassa economica? Il PSG ha più disponibilità finanziaria della Juventus, ma in sostanza gli stessi paletti tecnici.

Tale affare comporterebbe anche delle scelte pesanti nella gestione dello spogliatoio. Magari con la prospettiva che Donnarumma si giochi la maglia da titolare con un rivale scomodo come Navas o che, addirittura, possa finire in prestito altrove per un anno. Con questi presupposti, riuscirà a guadagnare almeno 10 milioni di euro netti a stagione? Non va dimenticato come il Milan, per il rinnovo, ne aveva offerti 8. Due in più dell'attuale contratto.

Un'offerta che il Diavolo aveva ritenuto top in tempi di CoVid. Ed effettivamente, gli ultimi avvenimenti dimostrano che non c'è proprio la folla di pretendenti per il pur bravo Donnarumma in questo periodo. Il rischio, per Donnarumma e per Raiola, è che il prossimo datore di lavoro non metta a disposizione un ingaggio superiore di quanto avrebbe preso al Milan. E se fosse addirittura inferiore?

Certo, la partita è lunga ed il calciomercato chiuderà soltanto il 31 agosto. Ma è impensabile che un giocatore di questo livello sia costretto ad aspettare che maturino situazioni 'esterne' per accasarsi. Situazione imprevedibile, così quanto lo è stata la velocità con cui il Milan ha scaricato Donnarumma.