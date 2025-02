Calciomercato Milan, via tutti! Addio a Maignan, Theo e Leão — Per ritrovarli tutti e tre insieme all'altezza del loro talento bisogna tornare al derby Inter-Milan 2-3, finale della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita) dello scorso 6 gennaio. Primo e finora unico trofeo dell'era RedBird. Maignan, Theo e Leão, protagonisti dello Scudetto 2022, non stanno però performando minimamente ai livelli di quasi tre anni fa e allora, per la 'rosea', le strade plausibili sono due.

La prima, trovare un modo affinché tornino con costanza a giocare ai livelli della stagione dello Scudetto. Ma è più facile a dirsi che a farsi, visto che finora, sia Fonseca sia Conceição, provando tanto con il bastone quanto con la carota, hanno fallito tanti tentativi. Attenzione, però, perché già nell'ultimo tratto della gestione quinquennale di Stefano Pioli al Milan le stelle di Theo Hernández e Rafa Leão si stavano iniziando ad 'offuscare'.

La seconda via, dunque, è la separazione. Dolorosa, per il quotidiano sportivo nazionale, ma eventualmente necessaria perché, si legge "un club non può ragionare solamente col cuore. E oltre alle considerazioni tecniche, ci sono quelle economiche". È alto il rischio di perdere a parametro zero Maignan e Theo, entrambi in scadenza di contratto il 30 giugno 2026, qualora non arrivasse un rinnovo di contratto.

Valore di mercato dimezzato per i francesi e per il portoghese — Per il portiere una bozza di intesa c'è da tempo (contratto fino al 30 giugno 2029, con opzione per un'ulteriore stagione, da 5 milioni di euro netti a stagione di stipendio), ma non si tratterebbe, per 'La Gazzetta dello Sport', di una garanzia che resti a Milano al 100%. Per il terzino, la trattativa per il rinnovo si è invece arenata a causa delle prestazioni horror del francese e difficilmente ripartirà.

Leão, infine, ha un contratto lungo (scadenza 30 giugno 2028) e una clausola da 175 milioni di euro che difficilmente sarà pagata da qualcuno. Ma oggi in pochi scommetterebbero sulla sua permanenza a Milano. Per la 'rosea', ad oggi, il valore di calciomercato delle stelle del Milan si aggirerebbe, complessivamente, sui 145 milioni di euro: 35 Maignan, 30 Theo Hernández e 80 Leão, a fronte di un precedente valore di 55, 70 e 110.