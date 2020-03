Calciomercato: il Milan su Kaio Jorge? “Non c’è solo la Juventus”

CALCIOMERCATO MILAN – Il presidente del Santos José Carlos Perez ha parlato in esclusiva ai microfoni di ‘Calciomercato.com’. Interrogato sul futuro di Kaio Jorge ha così risposto: “Voci su Kaio Jorge? Si, non è certo un mistero. Io però non voglio farmi prendere in contropiede. Se non arrivano le offerte giuste entro una data limite che stabiliremo, ce lo terremo fino alla fine della stagione”.

Su un’offerta della Juventus: “No. Ho solo avuto richieste d’informazioni, alle quali ho risposto: la clausola è di 75 milioni di euro, ma siamo disposti a trattare. Stavamo trattando sulla base di 30 milioni, ma non solo con loro. Altre due società italiane sono molto attive oltre ad una francese, di cui però, siccome non sono uscite notizie sulla stampa, non posso rivelare i nomi. Società con budget alti? Preferisco non commentare”. Che una di queste possa essere il Milan? Staremo a vedere.

