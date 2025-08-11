Calciomercato, il Milan saluta Thiaw: le visite mediche chiudono l’affare

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, si è conclusa ufficialmente l'avventura di Malick Thiaw al Milan. Il difensore tedesco ha completato con successo le visite mediche a Newcastle, mettendo il punto esclamativo su un trasferimento che si aggira intorno ai 40 milioni di euro.
Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano, si è conclusa ufficialmente l'avventura di Malick Thiaw al Milan
Milan, addio Thiaw: si chiude l'affare da 40 milioni—
La trattativa, che ha visto il club rossonero e il Newcastle trovare rapidamente un'intesa economica, si è perfezionata dopo che il giocatore ha superato tutti i test medici, l'ultimo e fondamentale tassello per la formalizzazione dell'operazione. L'accordo era già stato definito nei giorni scorsi, ma l'esito degli esami clinici ha dato il via libera definitivo al trasferimento del centrale in Premier League.
