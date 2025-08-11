Calciomercato, il Milan saluta Thiaw: le visite mediche chiudono l’affare

La trattativa, che ha visto il club rossonero e il Newcastle trovare rapidamente un'intesa economica, si è perfezionata dopo che il giocatore ha superato tutti i test medici, l'ultimo e fondamentale tassello per la formalizzazione dell'operazione. L'accordo era già stato definito nei giorni scorsi, ma l'esito degli esami clinici ha dato il via libera definitivo al trasferimento del centrale in Premier League.