Calciomercato, il Milan Femminile saluta Rubio Avila e Laurent

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo anche per il calcio femminile, e in casa Milan si registrano i primi due addii. La spagnola Silvia Rubio Avila (classe 2000) e l'esterna francese Emelyne Laurent (classe 1998) non rinnoveranno i rispettivi contratti e lasceranno il club rossonero a parametro zero. La notizia è stata ufficializzata dal Milan stesso tramite i propri canali social, con messaggi di ringraziamento e auguri per il futuro delle due calciatrici.