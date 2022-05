Calciomercato – Il Manchester City annuncia l’accordo per Haaland

Le ultime news sul calciomercato estero: Erling Braut Haaland si trasferirà al Manchester City. L'annuncio del club inglese

Ormai non ci sono più dubbi. Erling Haaland si trasferirà al Manchester City nella prossima stagione. Il Manchester City ha comunicato di aver raggiunto un accordo con il Borussia Dortmund per il trasferimento del centravanti in Inghilterra: "Il Manchester City conferma di aver raggiunto un accordo di principio con il Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante Erling Haaland al Club il 1° luglio 2022. Il trasferimento rimane soggetto ai termini di finalizzazione del Club con il giocatore".