Calciomercato – Il Liverpool stringe per Thiago Alcantara: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Secondo quanto riferito dal sito sportivo inglese, The Athletic, il Liverpool è molto vicino a chiudere l’affare Thiago Alcantara.

I colleghi inglesi scrivono che il club inglese e il Bayern Monaco hanno trovato l’accordo sulla base di 30 milioni di euro. Thiago Alcantara, in scadenza di contratto con i bavaresi, dopo 7 stagioni trascorse in Germania, sta per salutare la compagnia e trasferirsi alla corte di Jurgen Klopp. L’indiscrezione è stata riportata anche dalla Bild.

Per quel che concerne il Milan invece, è iniziata la trattativa per il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma. Leggi qui per sapere le ultime notizie >>>