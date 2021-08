Calciomercato – Il Barcellona divorzia da Messi. Andrà al PSG? | News

Lionel Messi non è più un calciatore del Barcellona. Annuncio ufficiale dei catalani. La 'Pulce' potrebbe finire al ricco PSG: le ultime news

Daniele Triolo

Clamoroso quanto successo nella serata di ieri. Il Barcellona ha divorziato da Lionel Messi. Il quale potrebbe andare al PSG. Ne hanno parlato, questa mattina, tutti i quotidiani, sportivi e non, in edicola. Per il 'Corriere della Sera', i parigini avrebbero battuto la concorrenza del Manchester City nella volata al cartellino del giocatore. Neymar, molto amico dell'argentino, lo avrebbe già confidato ai compagni di squadra nella chat di gruppo del PSG.

Ma come si è arrivati alla separazione tra il Barcellona e Messi? Il contratto che legava la stella sudamericana al club catalano è scaduto lo scorso 30 giugno. In questo periodo, la società blaugrana e Messi, ad ogni modo, avevano trovato un nuovo accordo: contratto di cinque anni, fino al 30 giugno 2026, con stipendio dimezzato rispetto al precedente contratto. Invece di prendere 75 milioni di euro netti a stagione, Messi ne avrebbe percepiti 40. Di cui soltanto 20 nella prima stagione. Si attendeva soltanto che il Barcellona formalizzasse l'accordo e depositasse il contratto.

Le nuove regole interne della Liga, però, in materia di rispetto dei parametri economici sono molto stringenti. E, al momento, il Barcellona non ha lo 'spazio salariale' per poter iscrivere Messi. Motivo per cui, dopo Júnior Firpo, Francisco Trincão e Jean-Clair Todibo, il Barça stava continuando nell'opera di sfoltimento del monte ingaggi con Miralem Pjanic, Coutinho ed altri calciatori. Non è stato però possibile, finora, arrivare a rispettare quanto richiesto da Javier Tebas, Presidente della Liga, e, dunque, il Barça si è dovuto arrendere. Congedando, di fatto, Messi dopo 17 stagioni, 672 gol, dieci titoli nazionali, 4 Champions League e 6 Palloni d'Oro.

Il giocatore, che avrebbe voluto rinnovare con il Barça, era già un po' infastidito con il club che non aveva chiuso l'acquisto del connazionale Cristian Romero, volato al Tottenham. Il mancato 'incastro economico' la mazzata definitiva. «Pur avendo raggiunto un accordo con la chiara intenzione di siglare un nuovo contratto, la finalizzazione non può essere formalizzata a causa di ostacoli economici e strutturali, ovvero il regolamento che disciplina la Liga», la comunicazione del Barcellona nel comunicato con cui ha ringraziato Messi per tutto.

Il PSG, ora, sembra essere nel futuro dell'argentino: 'rumors' di calciomercato affermano come l'ormai ex numero 10 blaugrana abbia già avuto modo di parlare con Mauricio Pochettino, tecnico argentino dei parigini, nelle ultime ore. E se sono rose, fioriranno.