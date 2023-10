Calciomercato – Icardi, futuro in Italia? I bookies quotano anche il Milan

Il futuro di Mauro Icardi sarà in Italia? In questo momento i bookies quotano Milan, Inter e Juventus come possibili destinazioni

Fabio Barera Redattore

La sessione estiva si è ormai chiusa da diverse settimane, ma il calciomercato non dorme mai e le indiscrezioni in merito a possibili trasferimenti futuri sono all'ordine del giorno. Quello rilanciato da 'calciomercato.com' non è un vero e proprio rumor, ma un dato di fatto. I bookies, infatti, nelle ultime ore hanno quotato Milan, Inter e Juventus come ipotetiche future destinazioni di Mauro Icardi. Questo porta ad immaginarsi un ritorno in Serie A dell'ex Sampdoria.