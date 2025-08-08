Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, Hojlund o Vlahovic? Moretto: “Il Milan lavora su più tavoli”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, Hojlund o Vlahovic? Moretto: “Il Milan lavora su più tavoli”

Calciomercato, Hojlund o Vlahovic? Moretto: 'Il Milan lavora su più tavoli'
Calciomercato Milan, Hojlund o Vlahovic? Matteo Moretto ha parlato della questione in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano
Redazione PM

Il Milan è alla ricerca di un centravanti sul calciomercato da affiancare a Santiago Gimenez. Il messicano, infatti, è l'unica punta in rosa e c'è dunque necessità di investire su almeno un profilo. Il budget, chiaramente, non è alto. Per tale ragione il direttore sportivo Igli Tare sta sondando varie piste per trovare la migliore opportunità. Negli ultimi giorni, i due nomi più caldi - secondo diverse fonti - sono Rasmus Hojlund del Manchester United e Dusan Vlahovic della Juventus.

Calciomercato Milan: Hojlund o Vlahovic? La versione di Moretto

—  

In merito, è intervenuto Matteo Moretto - esperto di calciomercato - all'interno di un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano.

LEGGI ANCHE

Ecco le parole del giornalista: "Si parla di Hojlund al Milan. Il danese, alle condizioni giuste, è un giocatore che può interessare al Milan, però non dimentichiamo la pista che porta a Dusan Vlahovic. Il Milan sta lavorando parallelamente su queste due soluzioni: Vlahovic è l'attaccante su cui il Diavolo sta lavorando da più tempo, i rossoneri stanno cercando di capire se può essere davvero un'opportunità a livello economico. Nelle ultime ore ci sono stati nuovicontatti".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, sì dello United al prestito di Hojlund. Ma il giocatore ... >>>

In sintesi: "Il Milan sta lavorando su due tavoli: Hojlund da una parte, che però ad oggi non apre ancora completamente al suo addio allo United, e Vlahovic dall'altra".

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA