Calciomercato, Hojlund o Vlahovic? Moretto: “Il Milan lavora su più tavoli”

Ecco le parole del giornalista: "Si parla di Hojlund al Milan. Il danese, alle condizioni giuste, è un giocatore che può interessare al Milan, però non dimentichiamo la pista che porta a Dusan Vlahovic. Il Milan sta lavorando parallelamente su queste due soluzioni: Vlahovic è l'attaccante su cui il Diavolo sta lavorando da più tempo, i rossoneri stanno cercando di capire se può essere davvero un'opportunità a livello economico. Nelle ultime ore ci sono stati nuovicontatti".
In sintesi: "Il Milan sta lavorando su due tavoli: Hojlund da una parte, che però ad oggi non apre ancora completamente al suo addio allo United, e Vlahovic dall'altra".
