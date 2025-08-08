Calciomercato, Hojlund o Vlahovic? Moretto: “Il Milan lavora su più tavoli”

Il Milan è alla ricerca di un centravanti sul calciomercato da affiancare a Santiago Gimenez. Il messicano, infatti, è l'unica punta in rosa e c'è dunque necessità di investire su almeno un profilo. Il budget, chiaramente, non è alto. Per tale ragione il direttore sportivo Igli Tare sta sondando varie piste per trovare la migliore opportunità. Negli ultimi giorni, i due nomi più caldi - secondo diverse fonti - sono Rasmus Hojlund del Manchester United e Dusan Vlahovic della Juventus.