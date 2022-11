Calciomercato – Hincapié trascina l’Ecuador, il Milan lo aveva sondato

Piero Hincapié sta trascinando il suo Ecuador ai Mondiali di Qatar 2022, ma in passato era stato cercato anche dal Milan

Fabio Barera

Una delle nazionali più sorprendenti in questa prima parte della fase a gironi dei Mondiali di Qatar 2022 è senza dubbio l'Ecuador. La Banana Mecanica, trascinata dalle reti di Enner Valencia, prima ha superato il modesto Qatar, padrone di casa, e successivamente ha fermato sul pareggio la ben più quotata Olanda, dimostratasi fin troppo rinunciataria.

Tra i protagonisti dell'Ecuador non c'è però solo l'attaccante in forza al Fenerbahce, che è comunque l'unico ad aver segnato in questi Mondiali per i suoi. In difesa, infatti, senza dare troppo nell'occhio, sta giganteggiando Piero Hincapié, centrale che milita nel Bayer Leverkusen.

Milan, in passato occhi su Hincapié — Quello che sorprende di Hincapié è sicuramente il carattere dimostrato in questi primi due impegni con l'Ecuador. Inoltre bisogna sempre tenere in considerazione che il ragazzo è un classe 2002. Delle sue qualità se ne erano accorti anche in Serie A, ma la richiesta del Bayer Leverkusen era davvero troppo elevata.

Secondo quanto riferito da calciomercato.com, infatti, in passato sia il Milan sia il Napoli si erano interessati al giocatore, sondando il terreno per capire se l'operazione poteva andare in porto. Il prezzo del cartellino richiesto dalle Aspirine è risultato però troppo alto e i due club italiani hanno desistito.