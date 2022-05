Calciomercato – Hamsik svela: “Allegri mi voleva al Milan”

Marek Hamsik, giocatore del Trabzonspor, nell'intervista al Corriere dello Sport, ha svelato anche un retroscena legato al Milan

Marek Hamsik, centrocampista Trabzonspor, appena diventato campione di Turchia, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport. Hamsik ha svelato un retroscena legato ad un suo accostamento al Milan in passato: " “Allegri mi voleva al Milan e Mazzarri all’Inter, non posso smentire ciò. Ma io non ho mai pensato di lasciare Napoli, non sarei mai andato a giocare in un’altra squadra italiana".