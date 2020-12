Calciomercato – Haaland: “Il Milan è un bel club”. Intanto Raiola… | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: le parole di Haaland

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Haaland sogno possibile per il Milan? L’ipotesi non è da escludere. L’attaccante del Borussia Dortmund, nella serata di ieri, ha rilasciato delle dichiarazioni a Sky Sport. Il norvegese ha parlato del club rossonero e di Hauge, suo compagno di squadra in Nazionale: “Un vero talento, ha grande potenziale e sono felice perché gioca in un bel club come il Milan, in un campionato bellissimo come la Serie A. Lui è davvero forte, sono contento della sua crescita, è un mio amico”.

In tanti sono convinti che Haaland possa diventare un obiettivo concreto per il Diavolo in futuro. Ibrahimovic sta facendo benissimo ed è il totem di questo Milan, ma non può essere eterno. Quando smetterà, magari tra due stagioni, il club rossonero avrà bisogno di un grande centravanti in grado di fare la differenza come lo svedese. Chi meglio di Haaland? Ha soli 20 anni, eppure è già uno degli attaccanti più forti del calcio europeo e mondiale. Ha segnato e continua a segnare con una regolarità impressionante.

Da segnalare al tal proposito anche le parole di Mino Raiola, agente di Haaland. Ecco cosa ha detto: "Ha un grande futuro, è un ragazzo straordinario. Si vede che si sa gestire dentro e fuori dal campo. Lui è il nostro Viking. I Viking hanno già conquistato il mondo quando era difficile, e lui lo farà. Haaland in Italia? Non si sa mai. Penso che un passaggio in Italia non sia da escludere".