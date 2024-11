Calciomercato – Gyokeres affossa il City: e spunta il retroscena sul Milan

Nella serata in cui il Milan batteva nettamente e meritatamente il Real Madrid al 'Santiago Bernabeu', sempre nella penisola iberica Viktor Gyokeres annientava il Manchester City: e pensare che c'è un retroscena che lo lega ai rossoneri. Ma procediamo con ordine. Lo svedese ha infatti segnato una tripletta contro una delle squadre più forti in questo momento in Europa e non solo. E in questo modo si è definitivamente consacrato, anche se le sue qualità erano note da diverso tempo. Il suo club ha già fissato il prezzo per lasciarlo partire, che si attesta intorno ai 100 milioni di euro circa.