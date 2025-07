Calciomercato, Guidi: “Milan, rilancio per Doue: lo Strasburgo vuole…”

Marco Guidi , giornalista della Gazzetta dello Sport, si è espresso sul quotidiano rosa riguardo alla trattativa tra il Milan e lo Strasburgo per Guela Doue . Il terzino destro franco-ivoriano – fratello di Desire Doue del PSG – è il principale obiettivo della dirigenza rossonera per rinforzare la corsia destra.

Calciomercato Milan, Guidi: "Lo Strasburgo fa muro per Doue, gli agenti..."

Il difensore, acquistato meno di un anno fa dal Rennes per circa 6 milioni di euro, è considerato dallo Strasburgo un talento destinato a crescere di valore. Proprio per questo, il nuovo rilancio del Milan da circa 23 milioni sembra non bastare: il club francese chiede una cifra più alta o, in alternativa, è disposto volentieri a trattenerlo per un'altra stagione, convinto del suo potenziale. Gli agenti e gli intermediari sono al lavoro per favorire il trasferimento del classe 2002 a Milano. Ecco le parole di Guidi riportate dalla Gazzetta dello Sport: