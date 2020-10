Calciomercato – Gran giorno per Depay: oggi la firma con il Barcellona

Calciomercato: Depay lascia l’OL per il Barcellona

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO – Gran giorno, oggi, per Memphis Depay, classe 1994, esterno offensivo olandese. Il calciatore, che non ha rinnovato il contratto in scadenza il 30 giugno 2021 con l’Olympique Lione, si trasferirà nella giornata odierna al Barcellona. Depay, così, raggiungerà Ronald Koeman, il tecnico suo connazionale che, da questa stagione, siede sulla panchina del Barça. Secondo fonti spagnole, il costo del trasferimento di Depay dall’OL al Barcellona si aggira intorno ai 30 milioni di euro. MILAN, CI SARÀ IL COLPO FINALE IN QUESTO MERCATO? LE NEWS >>>