Calciomercato – Genoa-Messias, fissate le visite: prima il rinnovo col Milan

Sarebbero state fissate le visite mediche con il Genoa per Junior Messias, che prima firmerà il rinnovo con il Milan

Nelle ultime ore in casa Milan c'è stata l'apertura di un affare a sorpresa. Nonostante si sapesse che Junior Messias avrebbe potuto lasciare presto il Diavolo, fino ad oggi erano noti gli interessamenti da parte di Besiktas e Torino. Oggi, invece, c'è stato il forte inserimento del Genoa, che con un'operazione lampo ha chiuso in fretta per l'esterno brasiliano.