Calciomercato – Gabriel Jesus lascia il Manchester City: Milan alla finestra?

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Gabriel Jesus potrebbe lasciare il Manchester City: anche il Milan tra le squadre interessate?

In queste ultime settimane si è vociferato come l'attaccante brasiliano possa essere il colpo grosso della nuova proprietà del Milan . Ad oggi, però, non conoscendo chi acquisterà le quote del club è tutta un'ipotesi. Non è un'ipotesi il fatto che Gabriel Jesus possa realmente lasciare il City.

Come riporta Fabrizio Romano su Instagram, l'agente del calciatore, Marcelo Pettinati, conferma come ci siano delle trattative aperte con l'Arsenal. In ogni caso, sottolinea il procuratore, ci sarebbero altri sei club interessati al suo assistito, anche se Gabriel Jesus continua ad essere focalizzato sul finale di stagione. Come ben si sa, infatti, il Manchester City, nonostante sia stato eliminato dalla Champions League, è in piena lotta per la conquista della Premier League. Chissà se, tra tutti quei club interessati al classe '97 non possa esserci proprio il Milan. Milan, ecco l'alternativa in difesa a Botman: le ultime news di mercato >>>